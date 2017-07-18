İNTİHARA KALKIŞTI, BÜTÜN İŞÇİLERİN MAAŞINI KURTARDI

Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamayan Akif Y., yapımı devam eden 8 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaatın çatısında bulunan iskele demirlerini aşağıya atan Akif Y., firma yetkilisi ile görüşmek istedi. Uzun uğraşlara rağmen ikna edilemeyen Akif Y., kendi ücretiyle birlikte, babasının ve diğer çalışanların da ücretlerinin verilmesini istedi.





Bir süre sonra inşaat yetkilisi, Akif Y.'nin istediği ödemeyi yaptı. İnşaatta bekçilik yapan babasından paraları alıp sayan Akif Y., böylece çatıdan inmeye ikna oldu.



Akif Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

İHA