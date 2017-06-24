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Iraklı şahıs öldürüldü

Kayseri’de çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Irak uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı şahıs öldürüldü

Edinilen bilgiye göre Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen kavgada Teyir Kürdi (22) isimli şahıs vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Irak uyruklu şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri markette inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yaşı küçük cinayet şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Teyir Kürdi’nin cenazesi, otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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