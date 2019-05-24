İranlı zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Şubat 2019’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan İran uyruklu Abdolnaseer M. (34) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ayrı ayrı parçalar halinde metamfetmain ele geçirildi. Şüpheli Abdolnaseer M. (34) çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Abdolnaseer M. (34) ile avukatı ve bir tercüman hazır bulundu.



3 tanığın dinlendiği davada M.A. isimli tanık, sanıktan 400 TL karşılığında metamfetamin aldığını söyledi.

Tercüman eşliğinde savunma yapan 34 yaşındaki tutuklu sanık Abdolnaseer M. ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri söyleyeceğini belirterek, “Ben uyuşturucuyu sattığını bildiğim kişileri söylemek istiyorum. Mohammed S. ve Murtaza S. isimli benimle aynı uyruklu kişilerin uyuşturucu sattığını biliyorum. Ben ne satıcılık ne de uyuşturucu madde kullanırım, kardeşim de uyuşturucu işi ile uğraşırdı, beraatımı istiyorum” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Abdolnaseer M.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

