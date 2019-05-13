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İranlıların uyuşturucu davasında sinir krizi geçirten karar

Kayseri’de çekirdek kutusuna gizlenmiş 150 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan iki İranlı sanığa 18’er yıl hapis, 36’şar bin TL adli para cezası verildi. Karar sonrası sanık yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

İranlıların uyuşturucu davasında sinir krizi geçirten karar

Kayseri - Ankara karayolu üzerinde çalışma yapan ekipler, bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda çekirdek kutusunda 4 parça halinde 150 gram eroin maddesi, 2 parça halinde 20 gram metemfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. İran uyruklu Kambız A. (47) ve Mohammed F. (30) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Kambız A. (47) ve Mohammed F. (30) ile avukatlar hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık Kambız A. 7 yıldır Kayseri’de olduğunu, uyuşturucu ile hiçbir şekilde alakası olmadığını söylerken, Mohammed F. ise uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, uyuşturucyu Ankara’da çalışmaya gittiklerinde tanımadığı birisinden aldığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Kambız A. ve Mohammed F.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 18 yıl hapis, 36’şar bin TL adli para cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Karar sonrası sanık yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. Adliye polisi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sanık yakınlarını Adliye dışına çıkardı.
 

İHA

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