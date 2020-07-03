İş adamı Mehmet Özet'in katiline 25 yıl hapis cezası

12.02.2019 tarihinde Mehmet Özet’in ölümüne sebep olan Mustafa Murat’ın istinaf mahkemesinde cezası belli oldu. Kayseri 5. Ağır ceza mahkemesi geçtiğimiz aylarda sanık mustafa murat’a mehmet özeti planlayarak kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi ile birlikte 18 yıl 4 ay ceza vermişti. Ankara bölge mahkemesi adliyesi 2. Ceza dairesi bu kararı bozarak kasten öldürme suçunun işlendiğinin sabit olduğu kararına vardı. haksız tahrik indirimini kaldırarak 25 yıl cezaya hükmedildi. Mehmet Özet’in ailesi Yargıtay yoluna da başvuracak.



Ayrıca Mustafa Murat, Remziye Çelik’i tehdit suçundan 2 yıl 6 ay ceza almıştı. İstinaf mahkemesi bu kararı da onadı.