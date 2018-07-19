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'İş bul' diyen annesini öldüren zanlı: "Dünyada iki üç kişiden biriyim, durum vahim, tahliye edin”

Kayseri’de 'İş bul' diyen 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin” dedi. 

'İş bul' diyen annesini öldüren zanlı: "Dünyada iki üç kişiden biriyim, durum vahim, tahliye edin”

4 Ekim 2017’de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine ’İş bul’ diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G. 155’i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155’in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.’yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.’nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu. 

Ceza ehliyeti tam 
Sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği ve raporda ceza ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği öğrenildi. 

Sanık: “Artık zaman kalmadı” 
Tutuklu sanık 41 yaşındaki H.G. mahkemeye mektup verdi. Mahkemeye yazılı savunma veren sanık H.G.’nin “Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin. Artık zaman kalmadı” diye yazdığı öğrenildi. 

Soğukkanlı savunma 
Mahkeme başkanının ‘Anneni neden öldürdün’ sorusu üzerine sanık H.G., “Sayın hakimim başkası olsa anlatırdı ama ben anlatmak istemiyorum. Babamı çok sevdiğim için beni kıskanırdı, bazı yanlışlarını gördüm, öldürdüm” diyerek soğukkanlı bir savunma yaptı. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.G.’ye ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.
 

İHA

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