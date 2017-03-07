'İş bul' diyen babasını av tüfeği ile öldüren sanık hakim karşısında

Kayseri'de kendisine 'Çık dışarı, iş bul. Boş gezme, çalış' diyen babasıyla tartışan ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürmekten tutuklu yargılanan 30 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Babasıyla hiç bir sorunu olmadığını söyleyen sanık, "Kendimi öldürecektim, babam tüfeği tuttu" dedi.

25 Aralık'ta Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Y.A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Babasının oğluna 'çalış' demesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir'de tutuklu bulunan sanık Y.A., jandarma eşliğinde duruşmada hazır edilirken, sanığın müşteki annesi F.A. (52), kardeşleri O.A. (18) ve Y.A. (29) ile avukatlar hazır bulundu.

İş bulamadığı için sürekli baskıda bulunan babasını av tüfeğiyle vurduğu gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan tutuklu sanık Y.A., mahkemede sorgu ve savunmasında olay gününü hatırlamadığını, şoka girdiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi.



"Çayı babam koyardı, şekerini ben atar, karıştırırdım"

Daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak olaydan uzun zaman önce uyuşturucu kullanmayı bıraktığını söyleyen Y.A., ifadesine şu şekilde devam etti:

"Babamla hiç bir zaman sorunumuz olmadı, hatta aramız çok iyiydi. Çayı babam koyardı, şekerini ben atar, karıştırırdım, o kadar aramız iyiydi. İşsizdim, bunalımdaydım. Babam cezaevine girdikten sonra uyuşturucu kullanmaya başladım. Uyuşturucu kullanmadığım zaman krize giriyordum. Evime, eşyalara, aileme zarar veriyordum. Babam cezaevinden çıkalı iki ay oldu. İş bulamadığım için bir kaç defa bana söylendi. Ben de olay günü sabah evde babamın tüfeğinin bulunduğu odaya gittim, tüfeği aldım ve kendimi öldürmek istedim. O sırada babam tüfeği tuttu. Ayağım kaydı ve ikimiz de düşerken silah ateş aldı. Sonrasını hatırlamıyorum şoka girdim.''



"Komşular duyar diye hastaneye yatıramadım"

Sanık Y.A.'nın annesi F.A. ise oğlunun uyuşturucu kullandığını duyduğunu ancak görmediğini dile getirdi. Daha sonra oğlunu hastaneye götürdüğünü söyleyen F.A., "Hastaneye götürdüm, doktor uyuşturucuyu bırakması için ilaç verdi ama komşular duyar ve dedikodu olur diye hastaneye yatıramadım" dedi. Şikayetçi olmadığını ifade eden F.A., "Biri eşim, biri oğlum nasıl şikayetçi olayım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve davanın Nisan ayına ertelenmesine karar verdi.