İş kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi Mobilya Kent Sitesi'ndeki bir metal fabrikasında çalışan 51 yaşındaki Hüseyin Oğuz Irk'ın üzerine sunta devrildi.

Olayı gören işçinin mesai arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Ağır yaralan Irk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Irk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA