Edinilen bilgiye göre olay Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde meydana geldi. Hızarla odun kesen 32 yaşındaki S.B.’nin elinin iki parmağı koptu. Olaydan hemen sonra iş arkadaşı S.B.’nin kopan parmaklarını buz kalıbına sardı. Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Merkezine S.B.’nin tedavisi sürüyor.
İş kazasında parmağını kaybetti
Hızarla odun kesen bir işçi iki parmağını hızara kaptırdı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:20
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