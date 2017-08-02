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İş kazasında parmağını kaybetti

Hızarla odun kesen bir işçi iki parmağını hızara kaptırdı.

İş kazasında parmağını kaybetti
Edinilen bilgiye göre olay Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde meydana geldi. Hızarla odun kesen 32 yaşındaki S.B.’nin elinin iki parmağı koptu. Olaydan hemen sonra iş arkadaşı S.B.’nin kopan parmaklarını buz kalıbına sardı. Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Merkezine S.B.’nin tedavisi sürüyor.
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