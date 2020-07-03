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İş makinesi ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'de iş makinesi ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İş makinesi ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Lalebeli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Şener G.'nin kullandığı 38 KT 574 plakalı minibüs iş makinesi ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Şener G. ile birlikte Zeynep T.(63), Muazzez G. (53), Nuran S.(60) ile iş makinesinde bulunan Hacı. K. ve Serdar K. yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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