İş yeri hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde bulunan kafe ve lokantalarda 8 ay içinde 13 hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Yapılan operasyonla zanlılardan 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan ve kimlik bilgileri belirlenen bir zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İHA

