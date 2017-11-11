Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş yeri hırsızları yakalandı

Kayseri'de 13 iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlılardan 2'si, güvenlik kameralarından yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Firarda olan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yeri hırsızları yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde bulunan kafe ve lokantalarda 8 ay içinde 13 hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Yapılan operasyonla zanlılardan 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan ve kimlik bilgileri belirlenen bir zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.