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İş yerindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’de bir iş yerinde dükkan sahibi ile kurye arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. 

İş yerindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden dükkan sahibi ile kurye arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kuryenin iş yerinin girişindeki tuğlayı alarak içeri girmesi sonrasında kavga çıktı. Çıkan kavga başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavga eden taraflar, müşterilerin araya girmesi ile ayrıldı.
(İha)
 

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Anahtar Kelimeler:
TalasKayseriAnayurt
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