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İşadamı cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’de iş adamının araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetle ilgili açılan, 1’i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İşadamı cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

22 Nisan 2017’de Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi’nde, 31 yaşındaki Ahmet Hassu’nun bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı E., tabanca ile araca ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Hassu, araçtan inerek bir markete sığındı. Ahmet Hassu’nun yanında bulunan arkadaşı Ayhan K. ise olay yerinden kaçan Hacı E.’in arkasından havaya ateş etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve 4 kurşun ile yaralanan Ahmet Hassu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan Hacı E. ve Mehmet G. isimli şüpheliler tutuklanırken, geniş çaplı yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli Ahmet B. ise firar etti. Tutuklu sanık Mehmet G. ilk celse tahliye oldu.

 Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Hacı E. ile tutuksuz sanıklar Mehmet G., Halit Ç., Serdar A., Tuğba G., Mehmet G. ve Ayhan K. ile avukatları hazır bulundu. Firari sanık Ahmet B. ise duruşmaya katılmadı.

 Tutuklu sanık Hacı E. mahkemede önceki savunmalarında alacak verecek meselesi yüzünden bu olayın yaşandığını belirterek, “Ahmet yaklaşık 2.5 yıl önce benden borç para istedi. 5 bin 500 TL borç verdim. Olaydan 1 ay önce karşılaştık, paramı istedim, küfür etti. Olay günü yine marketin önünde karşılaştık. Ben de aracın yanına giderek bacaklarına doğru ateş ettim, öldürme kastım yoktu. Olaydan 4-5 ay önce işten ayrılmıştım, olay günü işsizdim. 3-4 el ateş ettim, kaçtım. Olayda kullanılan aracı köye gitmek için kiraladım ama sözleşme yapmamıştık” dedi.

 Mahkeme heyeti tutuklu sanık Hacı E.’e ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, yakalama kararı bulunan Ahmet B. dışında diğer sanıkların beraatına karar verdi. Firari sanık Ahmet B.’ın dosyası tefrik edildi.

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KayseriCinayeti
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