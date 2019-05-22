İşadamını öldüren sanığın yargılandığı dava ertelendi

12 Şubat 2019’da Melikgazi ilçesi İldem-Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren Özet Petrol Ofisi’nde meydana gelen olayda emlak ve petrol, basın yayın gibi birçok meslekle uğraşan işadamı Mehmet Özet(49) ile eski gayri resmi ortağı olduğunu iddia eden Mustafa M.(56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Mustafa M. isimli şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Özet’e ateş etti. Ağır yaralanan Özet, Fakülte Acil’ine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mustafa M. ise olay sonrası suç aleti tüfek ile İldem Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İşadamı Mehmet Özet, MHP Melikgazi meclis üyeliğine aday adaylığını koymuştu. Şüpheli Mustafa M.’nin ise Melikgazi eski sivil savunma müdürü olduğu öğrenildi. Mustafa M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mustafa M.(56), öldürülen işadamı Mehmet Özet’in şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu.



Tanık olarak dinlenen B.C.Y. “Sanık Mustafa M. benim üvey babam olur. Ölen Mehmet Özet ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu biliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti mazeret bildiren avukatların son kez mazeretlerinin kabulüne, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı Haziran ayına erteledi. Mahkeme, sanık Mustafa M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

