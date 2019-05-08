İşadamını öldüren sanık cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

12 Şubat 2019’da Melikgazi ilçesi İldem-Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren Özet Petrol Ofisi’nde meydana gelen olayda emlak ve petrol, basın yayın gibi bir çok meslekle uğraşan işadamı Mehmet Özet(49) ile eski gayri resmi ortağı olduğunu iddia eden Mustafa M.(56) yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Özet’e ateş etti. Ağır yaralanan Özet, Erciyes Üniversitesi Fakültesi Acil’ine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mustafa M. ise olay sonrası suç aleti tüfek ile İldem Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İşadamı Mehmet Özet, MHP Melikgazi meclis üyeliğine aday adaylığını koymuştu. Şüpheli Mustafa M.’nin ise Melikgazi eski sivil savunma müdürü olduğu öğrenildi. Mustafa M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mustafa M.(56), öldürülen işadamı Mehmet Özet’in şikayetçi eşi İkbal Özet(47), oğlu Önder Kaan Özet(20), mağdur Remziye Ç.(51) ve avukatlar hazır bulundu.



Cinayeti neden işlediğini anlattı

İşlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlatan evli, 2 çocuk babası, emekli devlet memuru tutuklu sanık Mustafa M. “Biz 4 arkadaş ortaktık, 2004 yılında emlak işi ile uğraşıyorduk. Belediyeye verdiğimiz senetleri 10 bin TL taksitle ödeyecektik ancak ödeyemedik. 2006 yılında icra takibi başladığı için Özet Petrol şirketine hisseler devredildi. Mehmet Özet yüzde 50, A.C. ile A.Y. ise yüzde 25 hissesi oldu. Ben devlet memuru olduğum için benim hisse Özet adına kayıtlıydı. Gesi Belediyesi maaşıma icra koyunca kesintiler oldu. Ben o kesintileri Mehmet Özet’ten alıyordum. 2017 Eylül ayında o kesintiyi Özet vermedi, ben de emekli oldum” diye konuştu.



Alacak verecek meselesi yüzünden bir kaç kez davalık olduklarını söyleyen Mustafa M., olay gününü şöyle anlattı: “28 Ocak 2019’da Mehmet Özet muhasebecisi E.G. ile birlikte üvey oğlum B.C.Y.’yi sopa ile darp etmişler. Olay günü 12 Şubat’ta üvey oğlum ile ilgili meseleyi konuşmak için petrole gittim. Yanımda av tüfeği yoktu. O sıra kendisi çay almıştı, selam verdim almadı, elimi uzattım tutmadı. Sonra bana ağza alınmayacak sözler edince ben de sinirlendim. Kitaplıkta bulunan av tüfeğini alıp sıktım, kaç el, neresine sıktım, hatırlamıyorum. Odadan kaçarken Remziye Ç. ile karşılaştım, beni görünce kaçtı, silah doğrultup tehdit etmedim. Olay öncesi yüzünden vuracağım tarzında sözler kullanmadım.”



Kayıtlarda montunda kabarıklık tespit edildi

Mahkeme başkanının kamera kayıtlarında montunda kabarıklık olduğu, av tüfeği ile geldiğine dair rapor hazırlandığı sorusu üzerine sanık “Hayır efendim, tüfekle gelmedim, kitaplıktan aldım” cevabı verdi.

Tutuklu sanık Mustafa M., çocukluk arkadaşı Ş.K. ve hemşerisi O.Y. arasında geçen telefon görüşmesinde yüzüne bakarak sıkacağına dair ses kayıtlarını da kabul etmediğini söyledi.



‘Tasarlayarak öldürme’ olabilir

Hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan dava açılan Mustafa M.’nin suç vasfının ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçu olarak değişebileceği için ek savunma hakkı verildi. Sanık Mustafa M., ek savunmasında diğer savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.



“Kitaplıkta tüfek yoktu”

Olay günü petrol istasyonunda çalışan mağdur Remziye Ç. ise sanığın ifadesini yalanlayarak, “Ben Mehmet Özet’in kız kardeşiyim, yanında çalışıyordum. O gün mutfaktan çay aldı, odasına geçti, aniden silah sesi geldi. Hiçbir konuşma falan olmadı. Odasına girmesiyle silah sesinin gelmesi bir oldu. Odaya koştum, bu katil silahı bana doğrulttu, ben masaya doğru eğildim, bağırınca kaçtı. Odasını o gün ben temizledim, ameliyat olduğu için ziyaretçiler gelir diye temizledim, odasında ne tüfek ne de tabanca vardı, yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.



Öldürülen işadamı Mehmet Özet’in eşi ile oğlu da sanıktan şikayetçi olduklarını, herhangi bir alacak verecek tartışmasına şahit olmadıklarını söylediler.

6 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti gelmeyen tanıkların diğer celse dinlenilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.

