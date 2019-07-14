Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Kayseri’de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı’nda meydana geldi. C.S.’nin kullandığı 38 GP 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktan gelen N.T.’nin kullandığı 38 P 0431 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servisteki 10 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, kaza yapan araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
ölüYaralamaKazaAsayişHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.