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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Kayseri'de fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Edinilen bilgiye göre Ambar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan 38 BF 997 plakalı midibüs devrilerek yan yattı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Biri ağır 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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