İşçilerin çay molasında olması faciayı engelledi

Edinilen bilgiye göre, yangın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. cadde üzerinde bir fabrikada meydana geldi. İşçilerin çay molasında olduğu sırada, bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikanın bacasından çıkan dumanlar kısa sürede fabrikayı kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen olayda 2 kişi dumandan etkilenerek tedaviye alınırken fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

