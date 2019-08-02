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İşsizim dedi, kucağındaki çocuğu ile cama çıktı

Kayseri'de, Ömer A., işsiz olduğunu ve iş bulamadığı gerekçesiyle şehir meydanındaki bir binanın 3. katına çıkarak kucağındaki çocuğunu göstererek, "Valiyi çağırın yoksa atarım çocuğu" diye bağırdı.

İşsizim dedi, kucağındaki çocuğu ile cama çıktı

Dün öğleden sonra gerçekleşen olayda, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan binanın 3. katına çıkan Ömer A., girdiği dairenin penceresine kucağındaki çocukla çıktı. İşsiz olduğunu ve kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Ömer A., "Valiyi çağırın, yoksa atarım çocuğu" diyerek bağırdı. Çevredekilerin uyarısına rağmen Ömer A., bağırmaya devam ederken, kucağındaki çocuk ise korkudan ağladı.

Vatandaşların ve polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ömer A., Valilikten gelen görevliler, Ömer A.'yı ikna etti. Ömer A., polis ekipleri ile birlikte Valiliğe götürüldü.
 
 

İHA

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