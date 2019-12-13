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İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinden 25 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İşyerine çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Şeker mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde bulunan bir işyerine çatıdan girilerek 25 bin TL değerinde bilgisayar, ABS beyni gibi malzemeler çalındı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri R.Ü. (25) ile T.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.
R.Ü. ve T.D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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