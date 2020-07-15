Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İtfaiyenin çalışmasını ağlayarak izledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın 10 itfaiye aracının desteği ile söndürülürken, fabrika sahipleri ve işçiler yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bakışlarla izledi.

İtfaiyenin çalışmasını ağlayarak izledi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi müdahale etti.



10 itfaiye aracı ve ekiplerin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmalarını hem fabrika sahipleri hem de işçiler çaresiz gözlerle izledi. Soğutma çalışmalarını işçilerle birlikte izleyen bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı.



Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının ardından olayla ilgili olarak işlem başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüKayseri Organize Sanayi BölgesiFabrika YangınıKayseri Yangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.