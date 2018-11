İtirafçı Olan YPG’liye 1.5 Yıl Hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.T. (22) ve avukatı hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunma yapan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek mahkemeye yazılı savunma veren inşaat işçisi, bekar, tutuklu sanık E.T., “11 ay zorla bana YPG’de askerlik yaptırdılar. Ben istemedim ama zorladılar. Örgütü sevmiyorum, babamı da öldürdüler. Beraatımı istiyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında sanığın YPG/KCK üyeliği suçunun sabit olduğu, samimi savunmaları ve ifadesinde anlattıklarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini, sanığın ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.T. etkin pişmanlık hükümlerince neticeten 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.