İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor

İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adliye önündeki patlamanın ardından çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 10 yaralı var. Saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen 3 teröristen ikisi öldürülürken birinin de olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerince her yerde arandığı öğrenildi.

İşte adliye önünde öldürülen teröristler;



