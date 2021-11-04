JANDARMA 1 DEAŞ MENSUBUNU YAKALADI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; Suriye ülkesinde bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu (İ.A.) isimli şahsın yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi maksadıyla Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinden alınan karara istinaden şüphelinin Kayseri-Melikgazi ilçesinde bulunan ev ve işyeri adresinde yapılan arama neticesinde, birçok dijital materyal ele geçirilerek, şüpheli yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edildi.

