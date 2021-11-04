Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

JANDARMA 1 DEAŞ MENSUBUNU YAKALADI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu bir DEAŞ üyesi yakalandı.

JANDARMA 1 DEAŞ MENSUBUNU YAKALADI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; Suriye ülkesinde bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu (İ.A.) isimli şahsın yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi maksadıyla Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinden alınan karara istinaden şüphelinin Kayseri-Melikgazi ilçesinde bulunan ev ve işyeri adresinde yapılan arama neticesinde, birçok dijital materyal ele geçirilerek, şüpheli yakalanmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edildi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
OperasyonJandarmaDEAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.