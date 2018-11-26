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Jandarma 11 Hırsızlık Olayını Çözdü

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinin, önceki tarihlerde meydana gelen 11 hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.

Jandarma 11 Hırsızlık Olayını Çözdü

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Kayabağ mahallesinde R.B.'nin evinde hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan araç ile şüpheliler olduğu tespit edilen Y.P., C.Y., E.K. ve H.K.'yi çalmış oldukları eşyalar ve suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ise şüphelilerin önceki tarihlerde meydana gelen Gesi ve Kayabağ mahallelerinde toplam 11 faili meçhul evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.
Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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