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Jandarma 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır vaziyette 140 kilogram kıyılmış tütün, çok sayıda makaron ve aparatları ele geçirildi.

Jandarma 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOMU Şube ekipleri, Sarız-Tufanbeyli yol ayrımında yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri 45 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinden piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 140 kilogram kıyılmış tütün, çok sayıda makaron ve aparatları ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
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