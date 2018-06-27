Jandarma 3 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 ton 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tütün Ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Kocasinan İlçesine bağlı Beydeğirmeni mahallesinde 2 farklı firmaya ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 ton 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla işlem başlatıldı.

Jandarma tarafından izinsiz tütün ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.