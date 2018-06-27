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Jandarma 3 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Jandarma 3 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Jandarma 3 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi

 Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 ton 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tütün Ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Kocasinan İlçesine bağlı Beydeğirmeni mahallesinde 2 farklı firmaya ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 ton 750 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla işlem başlatıldı. 
Jandarma tarafından izinsiz tütün ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. 

İHA

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JandarmaKayseriKaçakTütün
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