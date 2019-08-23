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Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanırken, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Barsama mahallesinde U.S.'ye ait şantiyeden 7 ayrı iş makinesinden 350 litre mazot, ve 700 litre hidrolik yağı çalındı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu N.S., M.E. ve O.M.Y.'nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheli O.M.Y.'nin evinde yapılan aramada hırsızlık olayını gerçekleştirmek maksatlı özel olarak kullanılan donanım malzeme ve 108 parça eşya ele geçirilirken bunların 27'si mağdur U.S.'ye teslim edildi. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada Develi, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçelerinde, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ve Mimarsinan OSB’de 1 olmak üzere toplam 6 adet faili meçhul işyerinden hırsızlık olayları aydınlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Olaylarla ilgili M.E. tutuklanırken N.S.'nin ise gözaltında olduğu bildirildi. Ayrıca O.M.Y.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 

İHA

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