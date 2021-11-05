JANDARMA'DAN HIRSIZLARA KAPSAMLI OPERASYON

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan, İncesu ve Felahiye İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, kişilere ait mala zarar verme ve uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirme olayları meydana gelmiştir.



İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda, olayın şüphelileri olarak (D.A.) , (A.K.) ve (M.K.) isimli şahıslar tespit edilmiştir. Şüphelilerden (D.A.) ve (A.K.) 03 Kasım 2021 Çarşamba günü saat:18.00 sıralarında yakalanmış olup, diğer şüpheli (M.K.) isimli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.



Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli (D.A.) ve (A.K.) 04 Kasım 2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca Adli Kontrol Kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde (18) evden hırsızlık,(1) işyerinden hırsızlık, (1) oto hırsızlığı, (1) kişilere ait mala zarar verme ve (1) uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirme olayı olmak üzere toplam (22) faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

