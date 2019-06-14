Jandarma ekipleri zanlıyı durdurmak için havaya 3 el ateş etti Kayseri'de, jandarma tarafından doktor kontrolüne getirilen zanlı, ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanarak kaçmaya çalıştı. Zanlı jandarma ekiplerinin havaya 3 el ateş etmesi ve vatandaşların da yardımı ile yakalandı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:15