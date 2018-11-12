Jandarma, Helikopter Destekli Trafik Denetimine Devam Ediyor

Konu hakkında Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planını kapsamında trafik güvenliğine yönelik olarak denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak, Kayseri Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, 09 Kasım 2018 tarihinden Trafiğin yoğun olduğu karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi faaliyeti icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.



Açıklamada denetim ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

"Helikopter destekli trafik denetiminde; trafik kurallarına ve trafik işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan Jandarma Trafik ekiplerine bildirilmiş ve kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulanarak, araç sürücülerine trafik kurullarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, benzer uygulamalar önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir. "





