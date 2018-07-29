Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan 38 plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otobüsün bagaj kısmında yer alan çanta içerisinde 600 adet Rivotril, 180 adet Lyrica, 110 adet perge ve 150 adet markası tespit edilmeyen toplamda bin 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplara el konulurken, çantanın sahibi olan S.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.