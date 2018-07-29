Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sonucu bir yolcu otobüsünde bin 40 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan 38 plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otobüsün bagaj kısmında yer alan çanta içerisinde 600 adet Rivotril, 180 adet Lyrica, 110 adet perge ve 150 adet markası tespit edilmeyen toplamda bin 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplara el konulurken, çantanın sahibi olan S.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, jandarma tarafından uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerJandarmaUyuşturucuAsayiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.