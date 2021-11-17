JANDARMA YARALI KUŞA YARDIM ELİ UZATTI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca; 17 Kasım 2021 tarihinde Pınarbaşı ilçesi, Çevlik Mahallesinde icra edilen devriye esnasında, yaralı olması nedeniyle uçamayan Kızıl Şahin muhafaza altına alınarak, tedavi ve rehabilitasyonun yapılması maksadıyla Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı Kızıl Şahin tedavi işlemlerinin tamamlanmasını müteakip doğal yaşam ortamına bırakılacaktır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, Çevre, Doğa ve Hayvanları korumaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.



