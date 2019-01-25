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Jandarmadan 17 adreste uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Jandarmadan 17 adreste uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik' Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteği 22 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldı. 14 ev ve 3 işyeri olmak üzere toplam 17 adrese yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan şüphelilerden 7’si tutuklandı.
Jandarma tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
 

İHA

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