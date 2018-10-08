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Jandarmadan 6 Milyon TL'lik Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eski Mısır Antik Çağ Dönemi'nde Mısır tanrılarını simgeleyen ve yaklaşık 6 milyon TL paha biçilen idol heykel ele geçirildi. 

Jandarmadan 6 Milyon TL'lik Tarihi Eser Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde ekipler, durumundan şüphelenilen 38 HY 708 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda çanta içerisinde sarılı vaziyette iki adet eski Mısır Antik Çağ Döneminde Mısır tanrılarını simgeleyen kafa kısımları kopmuş idol heykel ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçirilen heykellerin, Müze Müdürlüğünde ön ekspertizleri yapıldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildiği öğrenildi. Heykellerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, olayla ilgili O.K. ve E.Ö. gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen heykeller Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
 

İHA

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