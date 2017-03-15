Jandarmadan esrar operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gesi Bahçeli Mahallesi'nde bir şahsa ait evde arama yapıldığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş vaziyette 156 gram kubar esrar maddesi ile 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yetkililer, zanlının gözaltına alındığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA