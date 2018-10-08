Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik güvenliğine yönelik olarak denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak Kayseri Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında, 'Sağ şeritte-bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla trafiğin yoğun olduğu karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Helikopter destekli trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulandı.

Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

