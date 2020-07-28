Jandarmadan HTŞ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; HTŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik Pınarbaşı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

