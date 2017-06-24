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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 kişi yakalandı.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Garipçe mevkiinde çalışma yapıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmada bir kamyonette arama yapıldığı ve 5 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını kaydetti.


İHA
 
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