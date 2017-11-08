Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, bavulların içine istiflenmiş vaziyette 9302 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.



İHA