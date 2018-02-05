Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca; kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesinde; 650 paket kaçak sigara, 15 gram plaka esrar, 10 gram kubar esrar, 25 gram toz esrar ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca yurda kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.
Öte yandan Tomarza ilçesinde ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsa ait satışa hazır vaziyette içinde bonzai maddesi bulunan birer gramlık 28 fişek ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarda ele geçen malzemelere el konularak 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Öte yandan Tomarza ilçesinde ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsa ait satışa hazır vaziyette içinde bonzai maddesi bulunan birer gramlık 28 fişek ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarda ele geçen malzemelere el konularak 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.