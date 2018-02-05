Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca; kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesinde; 650 paket kaçak sigara, 15 gram plaka esrar, 10 gram kubar esrar, 25 gram toz esrar ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca yurda kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Öte yandan Tomarza ilçesinde ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsa ait satışa hazır vaziyette içinde bonzai maddesi bulunan birer gramlık 28 fişek ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarda ele geçen malzemelere el konularak 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.