Jandarmadan keklik avcısına suçüstü

Yapılan operasyonda ele geçirilen canlı keklik, Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne doğaya serbest bırakılmak üzere teslim edildi. Kaçak olarak avlanan şahsa Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 58 TL idari 450 TL de tazminat olmak üzere toplam 2 bin 498 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca operasyonda bir adet canlı mühre olarak kullanılan keklik, bir adet tüfek ve bir adet kafes ele geçirildi.

İHA

