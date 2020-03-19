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Jandarmadan otobüs ve minibüslerde kontrol

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, sivil personeller tarafından otobüs ve minibüslerde olası kazaların en az seviyeye indirilmesi için kontroller yapıldı.

Jandarmadan otobüs ve minibüslerde kontrol

İl Jandarma Komutanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İlimiz Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen sivil personeller tarafından 18.03.2020 günü; otobüs ve minibüslerde meydana gelebilecek kazaların en az seviye ye indirilmesi için kontroller yapılmıştır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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