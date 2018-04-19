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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda mermer sütun altlığı, 3 adet gümüş sikke, hançer, ibrik ve tabak ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Kocasinan ilçesinde iki eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda tarihi değeri olan bir adet mermer sütun altlığı, 3 adet gümüş sikke, bir adet hançer, bir adet ibrik ve altlığı, bir adet tabak ile birlikte kurusıkı tabanca, iki adet av tüfeği ele geçirildi. 
Operasyonda C.Ü. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 
İHA
 
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