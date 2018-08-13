Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bünyan’ın Kösehacılar mahallesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. ve B.K. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramalar sonucunda 5.120 gram kubar esrar, 202 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Ekipler, Kocasinan’ın Boğazköprü mahallesinde yol arama faaliyeti yaparken H.B. isimli şüphelinin aracında arama yaptı. Arama sonucunda araçta 1.202 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücü H.B. ve araçta bulunan S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 4 şahsın Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği bildirildi.



