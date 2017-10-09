Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında Pınarbaşı İlçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda A.G. ve Y.G'nin temin ettiği uyuşturucu maddeyi ilçeye getireceği bilgisi alındı. Bilgisinin alınması üzerine başlatılan takip sonrasında şahısların kullandığı araçta yapılan kontrolde 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan ekipler tarafından ilçede yapılan yol aramasında yolcu işçileri taşıyan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan şüpheli T.Ü.'nün oturduğu koltukta 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.