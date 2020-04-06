Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 38 plakalı otomobil sürücüsü N.A.Ö. ile aracın içinde bulunan Y.Y. ve M.Ö. uyuşturucu madde satışı yaptıkları esnada 250 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan N.A.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 161 adet 9 mm fişek, 1 adet 7x65 mm fişek, 47 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. İHA

