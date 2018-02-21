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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda Ş.D.'ye ait 50 gram kubar esrar, 1 gram kokain, 20 gram metamfetamin, 42 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, Ş.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, Jandarma tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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