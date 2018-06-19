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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 520 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini' yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Kocasinan ilçesi Yazır mahallesinde A.D. ve M.D.'nin bahçesinde arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 520 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili A.D. ve M.D. gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaKayseriUyuşturucu
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