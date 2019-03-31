"Jandarmanın bana vermiş olduğu değer çok önemli"

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde Ahmet Ayata’ya ait ikamette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Ö.Y. ve M.Y.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, televizyon, matkap, spiral, hızar, tablet, tüfek gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Zanlıların 3 hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edilirken, yapılan çalışmalarla birlikte 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.







"Kendi mallarıymış gibi üzüldüler"

Çalınan eşyalarına kavuşan 60 yaşındaki Ahmet Ayata yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:

"10 Mart günü bahçeme gittiğimde kapılarımın söküldüğünü, evimin her tarafının dağılmış olduğunu gördüm. Evin çatısındaki güneş panelinden tutun da evimde ne varsa hepsini alıp götürmüşler. Yani tabaklar, un, bulgur, yağ, arabamın lastikleri ne varsa hepsini götürmüşler. Ben de görünce ilk iş olarak Kayseri İl Jandarmayı aradım onlar da Kocasinan Jandarma Komutanlığına yönlendirdiler. Jandarma ekipleri hemen geldiler ve bizimle en iyi şekilde ilgilendiler. 10 gün gibi bir süre içerisinde iğne deliğine kadar aradılar. Bu duyguyu anlatamam yaşamak gerekiyor. Jandarma Komutanlığı ekiplerine saygılarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum. Beni çok memnun ettiler. Çalıntı malzemelerimin yarısına kavuştum ama geriye kalanını bulup getireceklerinden kesinlikle eminim. Ekiplerimize inanıyorum ve güveniyorum. Jandarma Komutanlığında bulunan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu anlatamam. Kendilerine ne desem anlatamam mutluluğumu. Çünkü bunu yaşamak lazım. Emin olun o gün, benim mallarımmış gibi değil de kendi mallarıymış gibi üzüldüler. Sağ olsunlar olayı aydınlattılar. Benim olayımın aydınlanması önemli değil, kendilerinin bana vermiş oldukları değer daha önemli."



Hırsızlık olayını gerçekleştiren Ö.Y. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

